Pronostico Athletic Bilbao-Real Madrid: occhio ai precedenti

Più forte delle assenze questo Real, atteso da un Athletic che tra campionato e coppe non conosce sconfitte da nove partite consecutive: sei successi e tre pareggi. Merita risalto il fatto che cinque degli ultimi sei precedenti tra le due formazioni (tutti Under 2,5) siano terminati con due reti esatte. In questo campionato, invece, le trasferte giocate dai Blancos si sono sempre chiuse con due o tre reti totali. L’ennesimo “Multigol 2-3” in questa sfida renderebbe circa 2 volte la posta.

Con riferimento alla classe di esito “Goal/No Goal” i bookmaker propendono per un match con almeno una rete per parte: quota 1.63 su Cplay, 1.61 su Zona Gioco e 1.60 su BetFlag. Il No Goal, uscito nelle ultime quattro partite giocate dal Real Madrid, si gioca a 2.20 su Goldbet, Lottomatica e BetFlag.