Coppa Italia, pronostico e quote di Lazio-Napoli

Lazio e Napoli a confronto negli ottavi di finale di Coppa Italia . La squadra allenata da Marco Baroni si presenta all'appuntamento con l'intento di mettersi immediatamente alle spalle la deludente sconfitta subita in campionato sul campo del Parma .

Il Napoli invece viene da un doppio successo per 1-0 ottenuto prima al "Maradona" contro la Roma e poi sul campo del Torino. La compagine di Antonio Conte attualmente occupa il primo posto della classifica della Serie A ed in trasferta ha incassato soltanto 4 gol in 7 match.

Biancocelesti favoriti

Le quote di questo incontro pendono leggermente dalla parte dalla Lazio. Il segno 1 è proposto su Cplay, Goldbet e Lottomatica a 2.35 mentre il "2" è offerto mediamente a 3.05.

I partenopei nelle ultime cinque gare esterne hanno sempre fatto registrare l'Under 2,5. Intriga la "combo" 1X+Multigol 1-3 al termine del secondo tempo di gioco.