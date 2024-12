Pronostico Celta-Maiorca, Iago Aspas contro Muriqi

Non è il massimo della vita tornare in campo a distanza di pochi giorni da un ko per 5-1 (per mano del Barcellona ). L'onere è sulle spalle del Maiorca di Muriqi , ospite del Celta nell'anticipo della 16ª giornata di Liga .

Chi vince? Bookie convinti

Resta ottima la classifica del Maiorca, sesto con 24 punti (16 gol fatti e 18 subìti in 16 partite). La squadra di Arrasate è andata in parità all'intervallo in nove delle ultime dieci partite e nelle ultime tre ha fatto registrare la combo Goal+Over 2,5. I galiziani dal canto loro sono specializzati in partite divertenti: Goal e Over 2,5 si sono visti in 11 delle 15 gare giocate da Iago Aspas e compagni.

Secondo i bookmaker è il Celta a partire favorito per la vittoria, l'1 è proposto a 1.85 da Cplay e a 1.83 da Bwin e Snai. Il 2 del Maiorca rende 4.50 volte la posta su Lottomatica, Goldbet ed Eurobet. Difficile prescindere dal segno X in un match del genere, si può quindi optare per la combo 1X più Under 3,5 a quota 1.50.