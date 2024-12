Premier League, quote e pronostico di Everton-Liverpool

Esito in controtendenza

Dando uno sguardo al ruolino di marcia dell'Everton si può notare che la squadra allenata da Sean Dyche non colleziona il segno 2 da 6 giornate consecutive. I "Toffees" non godono di certo dei favori del pronostico, il segno 1 è in lavagna mediamente a 6.40 mentre il "2" è proposto a circa 1.45.

Da segnalare che gli ultimi cinque precedenti tra le due compagini andati tutti in scena in Premier League sono sempre terminati con l'Under 2,5 e con al massimo una squadra a segno. Il Goal in controtendenza è offerto su Cplay a 1.81 mentre su Goldbet e Lottomatica vale 1.80.