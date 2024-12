Pronostico Juventus-Bologna, Thiago Motta contro il suo passato: le quote

Stop & Go. La Juve vuole rimettersi in marcia contro il Bologna dopo i pareggi contro Milan e Lecce . Ironia della sorte, sulla strada dei bianconeri c'è Thiago Motta , l'artefice del "miracolo" rossoblù della scorsa stagione.

In lavagna il "Margine di vittoria"

In quattro degli ultimi cinque precedenti tra le due formazioni non ci sono stati vincitori nè vinti. Poco probabile, secondo gli operatori, un risultato di parità allo Stadium: vale 3.65 per Cplay e Begamestar, 3.60 per Eurobet e Snai. Che la Juve possa segnare nei primi 45 minuti di gioco (missione mancata contro Milan e Lecce) vale una quota di 1.84, il Multigol Casa 2-4 (bianconeri in gol da due a quattro volte) è a 2.

In questo campionato il Bologna ha perso due volte, contro Lazio e Napoli, per 3-0. L'ipotesi che la Juve possa affermarsi con 1 o 2 gol di scarto paga 1.96, l'offerta sale a 10 per la suggestione “Juve vincente con 3 gol di scarto”.