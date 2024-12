Premier League, quote e pronostico di Tottenham-Chelsea

Riflettori puntati sulla 15ª giornata di Premier League . Il programma domenicale prevede l'attesissima sfida tra il Tottenham e il Chelsea . Gli " Spurs ", reduci dalla sconfitta subita contro il Bournemouth , navigano nella parte centrale della classifica con 20 punti mentre i " Blues ", imbattuti in campionato da 6 gare consecutive, sono posizionati in zona Champions a quota 28.

Numeri alla mano

Il derby tra le due londinesi promette spettacolo, il Tottenham nelle prime 7 gare interne di Premier League ha trovato la via del gol in 17 occasioni mentre il Chelsea in altrettante trasferte ne ha realizzati addirittura 19. Per le quote, non a caso, sembra scontato l'esito Goal. Lo scenario che vede entrambe le compagini a segno nel corso dei 90 minuti di gioco è proposto su Cplay a 1.34 mentre su Goldbet e Lottomatica vale 1.30.

Gli "Spurs" nelle precedenti 6 partite di campionato non hanno mai fatto registrare il Goal primo tempo, un esito di scommessa che potrebbe triplicare una qualsiasi puntata.