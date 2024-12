Serie B, pronostico e quote di Sassuolo-Sampdoria

Sassuolo inarrestabile in Serie B. La compagine neroverde, reduce dal successo contro la Reggiana per 2-0, nelle ultime 11 giornate di campionato ha fatto registrare la bellezza di 9 vittorie e 2 pareggi. Rendimento molto più altalenante per la Sampdoria di Andrea Sottil: 3 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 5 partite del torneo.