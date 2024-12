Pronostico Getafe-Espanyol, padroni di casa abbonati a...

Si salvi chi può! Con Getafe-Espanyol si chiude la 16ª giornata di Liga , a scendere in campo sono due squadre appaiate a 13 punti (l'Espanyol ha una gara in meno sulla tabella di marcia) pienamente coinvolte nella lotta per non retrocedere.

Under contro Over

Se contassero le ammonizioni ricevute e non i punti, il Getafe sarebbe "da Champions". Ma non funziona così. Altro dato saliente. Arambarri e compagni in 15 partite hanno messo a referto l'Under 2,5 in ben 14 occasioni, un "en plein" sfiorato in virtù del ko per 2-1 contro il Betis.

Segni particolari dell'Espanyol? Di certo non il pareggio, centrato solo in casa dell'Atletico Madrid alla terza giornata. Contrariamente al Getafe, i biancoblù gradiscono Goal e Over 2,5, che si sono visti in combo nelle loro ultime tre partite.

Capitolo quote. I bookie votano Getafe, vincente a 1.78 per Cplay, a 1.77 per BetFlag e a 1.75 su Snai. Il secondo (eventuale) pareggio dell'Espanyol in campionato vale 3.10 per Bwin, William Hill e Betsson mentre per il 2 l'offerta sale fino a 5.50 su Snai, Goldbet e Lottomatica.

Lecito domandarsi quante reti totali si vedranno in questo incontro. Un buon compromesso potrebbe essere il Multigol 2-4: a 1.63 per Cplay, Begamestar e Staryes.