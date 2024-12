Pronostico West Ham-Wolves, di fronte due difese da incubo

Il posticipo della 15ª giornata di Premier League è una sfida salvezza: di fronte, West Ham e Wolves . In 14 partite i londinesi hanno raccolto 15 punti, 6 in più rispetto ai "Lupi" affossati da una difesa da incubo: 36 reti al passivo, la peggiore del torneo, contro le 27 del West Ham.

Occhio all'esito "ritardatario"

Difficile salvarsi in questo modo, pensare che le due squadre negli ultimi 180 minuti hanno subìto otto gol a testa. Con questi numeri, la naturale conseguenza è il predominio di Goal e Over 2,5 nei match giocati dalle due formazioni. Curiosità. Non si vede il segno X in un match tra West ham e Wolves da oltre 14 anni. Pareggio che, nell'occasione, vale 3.70 per i bookmaker Cplay e Betsson, 3.60 invece per Bwin.

Per la vittoria finale gli operatori vedono favorito il West Ham (quattro sconfitte in sette gare casalinghe): l'1 vale mediamente 1.90, praticamente la metà rispetto ad un eventuale blitz dei Lupi.

Per chi crede che il match possa regalare massimo tre reti totali, l'Under 3,5 si trova intorno all'1.50.