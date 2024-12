Pronostico Atalanta-Real Madrid, quanto vale l'impresa della Dea per i bookie

Sblocca l'Atalanta? La quota è interessante

In casa l'Atalanta ha avuto problemi a finalizzare contro Arsenal e Celtic (doppio 0-0) ma in campionato sta volando e, forte di nove vittorie di fila, può pensare di prendersi la rivincita contro i Blancos, vittoriosi quest'estate sulla Dea per 2-0 in Supercoppa Europea.

Che l'Atalanta si sia guadagnata la piena considerazione dei bookmaker è evidente: il 2 del Real vale 2.55 per Cplay e Betsson ma i nerazzurri, vittoriosi a 2.72 per Begamestar, a 2.70 per Snai e Goldbet, tengono il passo. Nelle ultime undici partite del Real ci sono stati almeno due gol, da dodici invece gli uomini di Ancelotti non dividono la posta (1-1 con l'Atletico Madrid).

Che entrambe possano segnare almeno una rete vale quota 1.47; alcuni operatori bancano l'introgante opzione "Entrambe segnano almeno 2 gol". Visti gli attacchi...