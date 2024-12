Juve-City, chi perde paga: le statistiche del match

Vincere per rendere un po' meno tortuosa la strada che porta agli ottavi di Champions. Questo l'obiettivo di Juventus e Manchester City, di fronte mercoledì sera all'Allianz Stadium. Precedenti che, come riportano le statistiche le Lottomatica.Sport , supportano i propositi bianconeri di vittoria. La Juve, al pari del City, ha otto punti in classifica dopo cinque giornate del nuovo torneo a girone unico.

Crisi City, Vlahovic sfida Haaland

La squadra di Guardiola non vince in trasferta dal 20 ottobre e nelle ultime nove partite ufficiali ha vinto una sola volta. Ma la Juve può fidarsi del gigante dormiente? Risposta negativa. Perché i suoi campioni possono fare male in qualsiasi momento, e bisogna anche tener conto di due statistiche. Il City, all'alba di questo turno di Champions, figura come la squadra con più tiri totali effettuati e calci d'angolo a favore.

La Juve è ad un bivio: può essere la notte del rilancio o di una bocciatura a cui sarà difficile porre rimedio. È in Champions che la squadra di Thiago Motta ha rimediato il suo primo e unico ko in stagione: 0-1 contro lo Stoccarda, raramente si è vista una Signora così in difficoltà come in quella occasione. Per colpire la retroguardia inglese, dopo qualche gara con esperimenti e "falso nueve", adesso c'è Vlahovic al centro dell'attacco bianconero. Il suo ultimo gol risale alla trasferta in casa del Lilla, quando il serbo fece centro su rigore. Vlahovic da un lato, Haaland dall'altro, gli alfieri di due squadre che giocano per superarsi a vicenda. Perché chi perde, stavolta, paga.

