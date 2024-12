Juventus-Manchester City, i numeri sono bianconeri

Il girone di Champions dice che, al momento, Juventus e Manchester City sono a quota 8 punti. Tradotto, gli ottavi sono ancora lontani. Non è un buon periodo per gli inglesi, troppo vulnerabili (7 gol subìti in totale da Sporting e Feyenoord) e vittoriosi una sola volta nelle ultime 9 partite. Alla Juve il compito di dare un’ulteriore spallata agli spaesati fenomeni di Guardiola . Per SisalTipster sono comunque in pole position gli inglesi, vittoriosi al 47%. Chances bianconere praticamente dimezzate (25%), nonostante la Vecchia Signora sia uscita imbattuta dagli ultimi cinque scontri diretti contro gli azzurri di Manchester. Mai come in un match del genere gli episodi possono pesare: è stimata al 26% la possibilità che l’arbitro venga richiamato al Var per... vederci chiaro. Che una delle due formazioni possa prevalere dopo essersi trovata in svantaggio (“Ribaltone”) viaggia al 12%. Contro il “suo” Bologna Thiago Motta è stato espulso, la possibilità che contro il City si “limiti” a ricevere un cartellino giallo è al 23% mentre un’ammonizione a Guardiola è proposta al 18%. In questa edizione del torneo Haaland batte Vlahovic cinque (gol) a tre. Il bomber norvegese è l’indiziato numero uno a lasciare il segno, al 45%, il serbo che torna al gol (che manca dalla sfida con il Lilla) è al 30%. Koopmeiners si è sbloccato contro il Bologna, Thiago Motta spera che sia solo il primo di una lunga serie: gol o assist dell’olandese al 26%. Sponda City le giocate di De Bruyne, gol o assist al 35% , sono sempre un pericolo per qualsiasi difesa.

Milan, tre punti per mettere la quarta

Vietato fermarsi. Il Milan va a caccia della quarta vittoria di fila in Champions League per proseguire la sua scalata in classifica. A San Siro arriva una Stella Rossa contro cui il Diavolo è imbattuto nei precedenti e che ha incassato ben 17 reti in 5 partite, 4 delle quali dai “cugini” interisti e sempre al Meazza. Il successo rossonero è stimato al 76% dagli esperti SisalTipster, solo un 8% di chances per i serbi di espugnare San Siro. Le reti non dovrebbero mancare, al 62% le possibilità di vederne almeno tre. Al 44%, invece, l’ipotesi di un Milan vincente a zero. Da considerare anche l’eventualità, al 36%, di un gol segnato da un giocatore subentrato dalla panchina. A proposito di giocatori, il Milan non potrà contare sull’infortunato Christian Pulisic. Chissà che a fare le veci di Capitan America non possa essere Ruben Loftus-Cheek. Un gol dell’inglese, un po’ oscurato dall’esplosione di Tijjani Reijnders, è proposto al 26%. Fonseca si aspetta una prova da leader da Theo Hernandez, gol o assist al 34%, mentre il tecnico portoghese dovrà guardarsi dalla legge dell’ex, Rade Krunic, gol o assist al 12%. A Torino ha fatto intravedere solo a sprazzi lampi di classe: Nemanja Radonjic, marcatore al 15%, proverà a farsi rimpiangere.

Benfica-Bologna, Di Maria contro Ndoye

inchè c’è margine, il Bologna vuole provarci. La squadra di Vincenzo Italiano è attesa dal Benfica (tre vittorie e due sconfitte), che con tre punti ipotecherebbe almeno un posto nei playoff. Le due squadre non si sono mai affrontate in passato, da segnalare che il Benfica ha vinto solo tre delle ultime undici partite casalinghe contro squadre italiane. Un “tabù” destinato, almeno sulla carta, ad essere infranto. Ne sono convinti gli esperti SisalTipster, che propongono al 60% una vittoria da parte dei lusitani. Curiosità, da quando è tornato Bruno Lage alla guida delle Aquile, il Benfica non ha ancora mai pareggiato: 14 successi e 2 ko. Che Benfica-Bologna possa finire con un risultato di parità è un’eventualità al 24%. Per il Bologna costituisce un record negativo il fatto di non essere ancora mai passato in vantaggio nelle cinque gare giocate. I rossoblù che sbloccano la sfida del Da Luz vale un 30%.

Stadio notoriamente caldo quello del Benfica, a qualcuno potrebbero saltare i nervi e allora occhio al colore del cartellino: 22% se sarà di colore rosso, a prescindere dal giocatore a cui verrà sventolato. Il difensore Lucumì figura come unico euro-marcatore del Bologna. Ancora a secco centrocampisti e punte, che possa sbloccarsi Santiago Castro è al 20%. Ndoye al momento è l’uomo più in forma di Italiano, gol o assist dell’esterno viaggia al 21%. A proposito di assist, Angel Di Maria ha scritto “38” in Champions League e non vuole certo fermarsi. Il “Fideo” protagonista con marcatura o passaggio vincente è uno scenario fissato al 47%.

Gittens contro Lamine Yamal: Baby fenomeni a confronto

Lontano dalla zona titolo in Bundesliga, in Champions si sta facendo rispettare eccome. È il Dortmund di Sahin, che con 4 vittorie su 5 (contro il Real l’unica macchia) è in piena corsa per un posto per direttissima negli ottavi. Stesso bottino per il Barcellona, che però nell’ultimo mese ha vinto solo 2 delle 6 partite giocate. Uno score non da Barça. Che però, secondo gli esperti SisalTipster, parte a bocce ferme con un 46% di possibilità di ammutolire il muro giallo del Signal Iduna Park, contro un 29% di cui è accreditata

la vittoria tedesca. Le due squadre sono infarcite di talento e lo spettacolo non dovrebbe mancare. Entrambe a segno e almeno tre gol totali è uno scenario che ha il 59% di possibilità di materializzarsi, al 33%

le chances che venga fischiato un penalty. Occhi puntati su due baby fenomeni. Sponda Dortmund Gittens ha sempre segnato nelle ultime quattro partite, la quinta griffe consecutiva è al 18%. Flick può contare sul talento smisurato di Lamine Yamal, gol o assist al 40%, per scardinare il bunker tedesco che in tre partite su cinque, in Europa, non ha concesso gol.

Arsenal-Monaco, un successo a testa nel doppio precedente

Una vittoria e tre gol segnati a testa nei due scontri diretti in Champions League. Stasera, il terzo atto della sfida tra Arsenal e Monaco. Due squadre accomunate anche da un identico ruolino di marcia nella fase campionato del torneo in corso: tre vittorie, un pareggio e un ko ciascuna. In totale fanno 20 gol in due, 12 dei quali di marca monegasca. Ci sono le premesse per assistere ad un match con almeno tre gol totali, sostenuta da un robusto 59% di probabilità secondo gli esperti SisalTipster. Arsenal in pole per la vittoria, data al 73%, più staccati i francesi (10%) che rischiano anche di subìre almeno una rete per tempo: scenario, al 47%, che si è già verificato in Sporting Lisbona-Arsenal. Otto i gol segnati nei secondi tempi dal Monaco, accreditato di un 21% di chances di segnare l’ultimo gol dell’incontro. Nelle fila degli ospiti dovrebbe mancare Folarin Balogun, cresciuto nelle giovanili dell’Arsenal. Il peso dell’attacco monegasco quindi dovrebbe sostenerlo Embolo, marcatore al 18%. Lato Arsenal, Kai Havertz è ormai imprescindibile per Arteta e l’ipotesi che possa ripagare con un gol la fiducia del suo allenatore è al 40%.