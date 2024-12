Pronostico Empoli-Torino, occhio allo "zero" dei toscani

Parola d’ordine: equilibrio. Empoli-Torino apre la 16ª giornata di Serie A e, al pari di Genoa-Toro (0-0) non vede un chiaro favorito. Infatti, il bookmaker Cplay propone l'1 a 2.62 e il 2 a 3.20. Per Goldbet e Lottomatica la vittoria dei toscani vale 2.60, colpo granata a 3.05.

Toscani super nei primi tempi

Dal punto di vista statistico il match vinto 4-1 col Verona ha cancellato uno “zero” dal ruolino di marcia dei toscani: prima di sfidare l’Hellas, Esposito e compagni non avevano mai collezionato l’Over 3,5 in campionato. Il Torino dal canto suo approda al Castellani con una striscia di sette Under 2,5 di fila. Dunque, match con pochi gol in vista? Così sembrerebbe, anche se lo scorso anno in Toscana il verdetto finale fu 3-2 per l’Empoli, smentendo le previsioni “abuliche” della vigilia.

Merita risalto il fatto che l’Empoli in casa non abbia ancora subìto gol nei primi 45 minuti. Per chi crede che i granata riescano a sorprendere la difesa toscana prima del riposo, la quota (Over 0,5 Ospite primo tempo) è pari a 2.60 volte la posta.