Pronostico Valladolid-Valencia: si salvi chi può!

Dietro di loro, in classifica , non c’è nessuno. Valladolid e Valencia si affrontano stasera in un delicatissimo anticipo di Liga (17ª giornata). Padroni di casa ultimi su più fronti: punti (9), gol fatti (11, come il Getafe) e subìti, ben 34. L’ultimo posto non è esattamente colpa della sfortuna.

Chi vince? Ecco cosa dicono le quote

Il Valencia ha un punto in più ma deve ancora recuperare due partite. In trasferta Hugo Duro e compagni non hanno ancora vinto (due pareggi e cinque sconfitte) e hanno segnato la miseria di tre reti. Partita in cui è oggettivamente difficile dare fiducia a una delle due squadre.

I bookmaker vedono gli ospiti favoriti, il 2 è valutato 2.40 da Cplay e Begamestar, 2.39 da Planetwin e 2.35 da Snai. La vittoria del Valladolid (in casa ha vinto solo alla 1ª giornata, contro l’Espanyol) vale 3.29 per Zona Gioco, 3.25 per William Hill e 3.20 per BetFlag.

Il consiglio su cosa giocare? Da provare la combo formata dalla doppia chance X2 e dal Multigol 1-4: moltiplicatore di 1.67.