Tolosa-St. Etienne, migliori quote e pronostico

La 15ª giornata di Ligue 1 si apre con il confronto tra il Tolosa e il St. Etienne . La compagine biancoviola, reduce dalla sconfitta esterna sul campo del Monaco (2-0), torna a giocare in casa dove è riuscita a raccogliere 11 punti in 7 partite (3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Quote 1X2 finale e... doppia possibilità

Il St. Etienne con 25 reti al passivo ha la peggior difesa esterna del torneo, i biancoverdi lontano dai lidi amici hanno fatto registrare solamente un pareggio e sei sconfitte. Le quote di questo incontro pendono nettamente dalla parte del Tolosa. Il successo dei padroni di casa vale 1.40 secondo la maggior parte degli operatori: Cplay, Planetwin, Goldbet e Snai, solo per citarne alcuni. Il segno 2 moltiplica una qualsiasi puntata per 7.25 se giocato su Begamestar e Betsson, 7.75 invece su Lottomatica.

Entrambe le squadre non fanno registrare il segno X rispettivamente da 6 e 8 giornate consecutive: il pareggio paga 4.50. Le due compagini hanno un altro dato in comune: niente “Goal” da 5 giornate consecutive.

Intrigante la doppia possibilità “X o Goal” al triplice fischio dell’arbitro.