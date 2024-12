Pronostico Udinese-Napoli, riscatto Conte? Cosa dicono le quote

Statistiche e pronostico: in gioco il numero di gol totali

Udinese dai due volti al Bluenergy Stadium: 4 vittorie e 3 sconfitte, con 8 gol fatti e altrettanti subìti. Il Napoli continua ad avere feeling con gli esiti No Goal e Under 2,5. In comune con l’Udinese, poi, c’è la “propensione” a centrare il Multigol 2-4: 9 delle 15 partite giocate in Serie A da friulani e partenopei sono finite con minimo due, massimo quattro reti complessive.

Secondo i bookmaker il Napoli (privo dell’infortunato Kvaratskhelia) si rialzerà in terra friulana: segno 2 a quota 1.80 sulla lavagna Cplay, mentre per BetFlag e Snai il blitz azzurro vale 1.75. L’offerta sale a 5.10, su Betsson, optando per la vittoria di Lucca e compagni, con Eurobet e Bwin che si fermano a 5. Il decimo “Multigol 2-4” in campionato per Udinese e Napoli è un’eventualità in lavagna a 1.55.