Pronostico City-United, ecco chi vince il derby per i bookie

Premier League , all’Etihad Stadium è tutto pronto per il derby tra il Manchester City e il Manchester United .

Guardiola batte Amorim? Le quote...

La squadra allenata da Guardiola si presenta all’appuntamento dopo aver conquistato soltanto 4 punti nelle ultime 6 giornate del torneo. I “Citizens” dopo aver perso consecutivamente contro Bournemouth (2-1), Brighton (2-1), Tottenham (4-0) e Liverpool (2-0) hanno fatto registrare un successo contro il Nottingham Forest (3-0) e un pareggio contro il Crystal Palace (2-2). I “Red Devils” non se la passano di certo meglio: due sconfitte consecutive contro Nottingham (3-2) ed Arsenal (2-0) e 8 punti conquistati tra la 10ª e la 13ª giornata del torneo (2 vittorie e 2 pareggi). Per quanto riguarda la classifica al momento il City vanta ben 8 punti in più dello United (27 a 19).

Per le quote è il Manchester City a partire con i favori del pronostico, il segno 1 paga 1.62 su Cplay e Begamestar, 1.60 invece su Snai e BetFlag. Il “2” dei Red Devils si gioca a 4.70 su Goldbet, Lottomatica ed Eurobet. I “Citizens” davanti al proprio pubblico non hanno ancora mai chiuso un incontro con esattamente due reti al novantesimo: intrigano il Multigol 2-3 e la “combo” che lega la doppia chance 1X al Multigol 2-4.