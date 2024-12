Pronostico Como-Roma, le quote del match tra Fabregas e Ranieri

Roma in fiducia dopo i due recenti successi ottenuti in casa contro Lecce (4-1) e Braga (3-0). La squadra allenata da Claudio Ranieri ora si appresta a sfidare il Como al “Giuseppe Sinigaglia”.

Roma senza successi in trasferta

L’undici di Cesc Fabregas in casa viaggia a una media di un punto esatto a partita: 1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte con 8 reti all’attivo e 13 al passivo. Giallorossi ancora senza successi in trasferta: 4 pareggi e 3 sconfitte con solamente 5 gol segnati e 11 subiti.

Le quote di questo incontro sembrano dar fiducia alla Roma. Il segno 2 al triplice fischio dell’arbitro è proposto da Cplay e Begamestar a 2.26 mentre, sempre secondo i medesimi operatori, l'1 del Como vale 3.35. Su Bet365 e Snai il 2 giallorosso paga invece 2.20, a 3.40 l'affermazione lariana per Eurobet e Planetwin.

Curioso notare come le due formazioni non facciano registrare la “Somma Gol 3” rispettivamente da 14 e 9 giornate consecutive. Piace il Multigol 2-4 al novantesimo. Per chi vuole alzare l’asticella ci sono le “combo” X2+Over 1,5 e X2+Multigol 2-4. Da non escludere la possibilità (1.76) di vedere entrambe le squadre andare a segno nel corso dei 90 minuti di gioco.