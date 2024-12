Pronostico Villarreal-Rayo, il Sottomarino Giallo è in crisi ma...

Nel recupero della 12ª giornata di Liga , in programma mercoledì alle 21.30, il Villarreal cerca la vittoria a spese del Rayo Vallecano per uscire dalla prima vera crisi da inizio stagione.

Il "ritardo" del Rayo

Il Sottomarino Giallo, infatti, ha alle spalle due pareggi e due sconfitte in campionato (due gol subìti in ciascun incontro) e a cavallo del periodo è arrivata anche l’eliminazione dalla Copa del Rey contro una formazione di quarta serie. Un dato su tutti: il Villarreal di Albiol ha chiuso un solo incontro con la porta inviolata (3-0 all’Alaves). Difesa a dir poco rivedibile...

Il Rayo nel weekend ha ritrovato un pareggio che mancava da fine settembre. E che pareggio! Un pirotecnico 3-3 contro il Real Madrid. Curiosità statistica. Per trovare l’ultimo 1-1 in trasferta del Rayo occorre riavvolgere il nastro al 3 aprile 2023 (campionato scorso), in casa del Valencia.

