EFL Cup, i pronostici delle sfide di Arsenal e Newcastle

L’Arsenal di Arteta scende in campo mercoledì sera, da favorito, contro l’Underdog Crystal Palace . Una squadra che in Premier League sta sì lottando per salvarsi ma che sta attraversando il suo miglior momento da inizio anno: una sola sconfitta nelle ultime nove partite giocate. Inoltre, Eze e compagni hanno eliminato il più quotato Aston Villa negli ottavi del torneo, sbancando il Villa Park col punteggio di 2-1. Nelle ultime due stagioni l’Arsenal ha sempre battuto il Crystal Palace, senza dimenticare che all’Emirates i Gunners hanno una striscia positiva di 15 partite: 12 successi e 3 pareggi. Da valutare il successo dell’Arsenal in combo con il Multigol 2-5 . Una giocata offerta a 1.74 da Cplay e Begamestar , a 1.70 da Sisal .

Pronostico Newcastle-Brentford

La terza gara di EFL Cup in programma mercoledì sera mette di fronte Newcastle e Brentford. Per i Magpies, battuti in Premier League (7 dicembre) per 4-2 dalle “Bees”, è una rivincita. Il Brentford ha raccolto un solo punto nelle otto trasferte di campionato fin qui disputate. Newcastle (4-0 al Leicester sabato scorso) favorito, l’1 si gioca a 1.55 su Cplay e Lottomatica, a 1.52 su William Hill. Match che si preannuncia divertente, con Goal (1.55) e Over 2,5 (1.50) possibili.