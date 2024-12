Pronostico Girona-Valladolid, ecco chi vincerà per i bookie

La penultima giornata del girone d'andata di Liga si apre con Girona-Valladolid. Gli ospiti sono penultimi in classifica con 12 punti pur avendo vinto di recente lo scontro diretto per la salvezza contro il Valencia. Solo un punto per il Girona nelle ultime tre giornate, un blackout preceduto da una striscia di tre vittorie consecutive: alti e bassi sono ormai una costante da inizio stagione per i catalani.