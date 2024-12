Genoa-Napoli, pronostico sul "Tempo con più gol"

Dopo il caffè delle 15 a Torino, si prosegue con l’aperitivo delle 18 a Genova. I rossoblù di Vieira ospitano il Napoli di Conte, che per la seconda volta in campionato (era capitato solo contro il Parma) è riuscito a mettere in pratica un “Ribaltone”, vincendo in rimonta contro l’Udinese.