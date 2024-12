Pronostico Monza-Juventus, una sfida nel segno del "3"

Quanti gol all'U-Power Stadium?

Il Monza è in difficoltà, i biancorossi con soltanto 2 punti conquistati nelle precedenti 7 giornate di campionato navigano in zona retrocessione.

La “Vecchia Signora” non ha mai perso in questo avvio di stagione ma nelle ultime 4 giornate del torneo non è mai riuscita a vincere. Osservando il ruolino di marcia dei bianconeri si nota subito come Dusan Vlahovic e compagni vengano da 4 pareggi consecutivi. Nel dettaglio la Juventus ha prima fatto registrare un doppio pareggio in trasferta contro Milan (0-0) e Lecce (1-1) e poi ha centrato un doppio “2-2” in casa contro Bologna e Venezia.

La possibilità che l’undici di Thiago Motta riesca a tornare al successo si gioca a 1.67 su Cplay e Begamestar, a 1.63 invece su Planetwin. Il segno 1 paga 5.90 su Begamestar, 5.85 su Goldbet e 5.50 su Bwin. Nelle ultime 10 giornate di campionato con la Juventus in campo non è mai uscita la “Somma Gol 3”. Tre reti esatte in questo incontro sono proposte a 4.15 mentre il Multigol 2-3 raddoppia mediamente una qualsiasi puntata.