Frosinone-Salernitana, il pronostico è una "doppia possibilità"

I "recenti" trascorsi in Serie A sembrano solo uno sbiadito ricordo. La realtà di Frosinone e Salernitana , di fronte allo Stirpe alle 15 di giovedì, si chiama "lottare per salvarsi".

Goal o Over 2,5: scopri quanto paga la "Multi chance"

Il tempo per riuscire nella missione c'è tutto, la situazione in coda è a dir poco fluida con 7 squadre nel giro di 3 punti, mentre sono 2 quelli che "ballano" tra i campani (18) e i laziali (16). La Salernitana è riuscita a vincere solo una delle cinque partite giocate con Colantuono al timone (4-1 alla Carrarese). Il Frosinone dopo aver battuto Cesena e Cosenza è tornato ad inabissarsi perdendo contro Sassuolo e Mantova, toccando quota 26 gol subìti (al pari della Salernitana). Non molti i gol segnati, rispettivamente 19 e 14, ma in un match vitale come questo entrambe dovranno andare oltre i propri limiti.

Morale: potrebbe vedersi almeno un esito tra Goal e Over 2,5. Una "doppia possibilità" offerta a 1.52 da Sisal, a 1.53 da Elabet, a 1.59 da StarYes e Cplay.