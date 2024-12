Serie A, pronostico e statistiche di Parma-Monza

Riflettori puntati sullo stadio "Ennio Tardini" di Parma. La squadra allenata da Fabio Pecchia dopo aver perso per 5-0 sul campo della Roma si appresta a ricevere il Monza. I brianzoli, reduci dal 2-1 subito contro la Juventus, hanno deciso di affidare la panchina a Salvatore Bocchetti. Se dunque i brianzoli andranno un po’ scoperti in corso d’opera, le statistiche messe sul piatto dal Parma sono sempre quelle col passare delle settimane: Goal e Over 2,5. Curioso come i ducali dopo una striscia di quattro pareggi consecutivi abbiano “evitato” il segno X da sette turni a questa parte.