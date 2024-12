Pronostici Serie A, l'analisi di Empoli-Genoa

Il programma della 18ª giornata di Serie A mette a confronto Empoli e Genoa. La scorsa settimana i toscani hanno perso per 3-2 sul campo dell'Atalanta mentre il "Grifone" è uscito sconfitto per 2-1 dal match interno contro il Napoli. La squadra allenata da Roberto D’Aversa ha messo a segno 16 reti, solo 2 di queste al Castellani. Il merito è averne subìte solo 6, tutte nei secondi tempi. Detto altrimenti, in casa i toscani non hanno concesso gol a nessuno nella prima frazione: e al Castellani hanno giocato squadre del calibro di Fiorentina, Inter, Juventus e Napoli!

Il Genoa in trasferta ha disputato sette partite, senza mai far registrare l’Over 1,5 primo tempo.

Altro dato interessante: con il Genoa in campo, da otto giornate a questa parte, la squadra impegnata in casa non è mai riuscita a vincere (l’ultima è stata la Lazio).