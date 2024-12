Serie A, quote e pronostico di Lazio-Atalanta

La classifica di Serie A dopo le prime 17 gare vede al comando l’ Atalanta con 40 punti. La squadra allenata da Gasperini sta navigando a gonfie vele: 11 vittorie consecutive nelle quali è riuscita a trovare per ben 31 volte la via del gol.

La “Dea” questo fine settimana va a far visita a una Lazio che con il “2-1” ottenuto a Lecce è riuscita a mettersi alle spalle il deludente “6-0” subito in casa contro l’Inter.

Pareggio possibile

La sfida promette spettacolo, i biancocelesti all’Olimpico hanno realizzato 17 reti in 8 partite mentre i bergamaschi vantano 17 gol in 9 trasferte, La possibilità che entrambe le compagini vadano a segno in questo incontro è proposta a circa 1.65.

Le quote pendono leggermente dalla parte della “Dea”, il “2” è in lavagna a 2.30 mentre il segno 1 triplica una qualsiasi puntata. Occhio a non escludere il pareggio, la Lazio in campionato non fa registrare la “X” da ben 14 match di fila. Il segno X al triplice fischio dell’arbitro è offerto su Cplay a 3.35, su Goldbet a 3.25 e su Bet365 a 3.30.