Pronostico Napoli-Venezia, occhio al primo tempo

Napoli in vantaggio al riposo? La quota dell'1 primo tempo

La compagine allenata da Antonio Conte nelle prime 8 gare interne del torneo ha fatto registrare 6 vittorie e 2 sconfitte. In queste 8 partite il club partenopeo ha messo a segno 12 reti, 6 invece i gol al passivo.

Il Venezia, prossimo avversario del Napoli, conta soltanto 13 punti in classifica ma nelle precedenti 3 giornate è sempre riuscito ad evitare la sconfitta. L’undici di Eusebio Di Francesco nel dettaglio ha prima pareggiato in casa contro il Como (2-2) e poi ha conquistato altri 4 punti contro Juventus (2-2 allo Stadium) e Cagliari (2-1).

Le quote sorridono al Napoli, il segno 1 vale 1.28 per Cplay, 1.27 per William Hill e 1.24 per Planetwin. C’è ancora lo “0” nella casella della vittorie esterne del Venezia: i lagunari in trasferta hanno messo a referto 3 pareggi e 6 sconfitte, 9 gare condite da 7 gol fatti e 19 subiti. Il 2 paga 11.5 su Goldbet e Lottomatica, 11 su Eurobet.

Da non escludere il segno 1 già al termine del primo tempo, un’eventualità offerta a 1.70 da Cplay e Begamestar, a 1.68 invece da Bwin.