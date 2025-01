Pronostico St.Johnstone-Hibernian, i consigli su cosa giocare

Accanto a un classico del calcio scozzese come Rangers-Celtic ci sono pero? anche le altre sfide dove non manca la possibilita? di individuare qualche riferimento interessante.

Vince l'Hibernian? La quota del segno "2"

Si parte dal match St.Johnstone- Hibernian dove la squadra di casa, ultima in classifica e reduce da quattro ko consecutivi, sembra soltanto in attesa di disputare gli spareggi retrocessione e, di conseguenza, non sembra poter accampare troppe pretese. Soprattutto perche? riceve un Hibernian lanciato, invece, a rientrare nei primi sei posti che valgono i Play Off Championship.

L’Hibernian viene da quattro successi di fila, e? settimo a tre sole lunghezze di distanza dalla coppia formata da St.Mirren e Motherwell e si trovera? a giocare contro la peggior difesa del campionato (sono gia? 40 le reti incassate dal St.Johnstone).

Con queste premesse il segno “2” non sembra poi neanche cosi? azzardato. Quanto paga la vittoria dell'Hibernian? 1.98 su Cplay e Begamestar, 1.97 su BetFlag e 1.95 su Snai.