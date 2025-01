Serie A, il primo derby del 2025 è Roma-Lazio: le statistiche dicono...

Tra Supercoppa italiana e un campionato che regala il derby Roma-Lazio è un inizio di 2025 col botto! Prima stracittadina dell'anno con la Capitale protagonista: i biancocelesti hanno 35 punti contro i 20 dei giallorossi , reduci dall'1-1 col Milan mentre con lo stesso risultato la squadra di Baroni ha chiuso il match con l' Atalanta . Come riportano le statistiche di Lottomatica.Sport in questo video la storia è ricca di contese emozionanti e memorabili tra le due "cugine" e, almeno nel recente passato, a dominare il derby è stata la tensione: in ciascuno degli ultimi 5 precedenti si è visto al massimo un gol.

Lazio, lo 0-0? No grazie (finora)

I numeri del campionato in corso dicono che la Lazio è la terza forza del campionato per quanto riguarda gol segnati e tiri totali. La Roma invece è presente in un podio di cui chiunque farebbe volentieri a meno: dopo l'Atalanta (e insieme al Cagliari) è la squadra con più legni colpiti: 10.

Negli ultimi derby capitolini sono stati decisivi difensori (Mancini) ed esterni d'attacco (Zaccagni), da vedere se stavolta sapranno essere protagonisti gli attaccanti "di peso". Discorso che chiama in causa il Taty Castellanos (7 gol in campionato, miglior marcatore nelle fila della sua squadra) e Artem Dovbyk (5 gol), che fin qui ha brillato poco ma la cui storia in giallorosso potrebbe essere riletta in chiave positiva in caso di gol (magari decisivo) contro i biancocelesti.

Sono loro, insieme agli "alfieri" Dybala e Zaccagni, i maggiori indiziati a spezzare lo 0-0 di partenza, risultato che la Lazio in questo campionato non ha ancora mai fatto registrare. La Roma invece sì, in due occasioni, ma contro Cagliari e Juventus nelle prime giornate quando ancora faceva caldo. E anche all'Olimpico, non dal punto di vista meteorologico, il clima sarà "infuocato".

Per rimanere aggiornato sulle news relative alla Serie A, puoi visitare il sito di informazione sportiva Lottomatica.Sport.