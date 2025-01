Pronostico Monza-Cagliari, i consigli su cosa giocare

Goal o No Goal? Occhio ai numeri

La posta in palio è altissima in un match che mette di fronte due formazioni reduci da quattro sconfitte consecutive e che hanno fin qui messo a segno 16 reti ciascuna (solo il Lecce ha fatto peggio). I brianzoli in casa non hanno ancora mai vinto mentre i sardi in trasferta hanno messo insieme 5 punti (una vittoria e due pareggi).

Il Monza viene da 6 esiti Goal consecutivi (che fanno parte degli 11 totali all’attivo) mentre il Cagliari fa contare, in tutto, più NoGoal (10) che Goal (8). Però i rossoblù in trasferta hanno collezionato 5 Goal in 8 gare, un numero che abbinato ai 6 Goal casalinghi del Monza, potrebbe spingere il pronostico proprio in questa direzione. Per Cplay e Begamestar almeno una rete per parte vale 1.73, 1.72 invece per Zona Gioco e 1.68 per BetFlag.