Lecce-Genoa, c'è un dato interessante per i pronostici

Quote equilibrate al Via del Mare

I rossoblu? sono tre lunghezze piu? avanti e basta poco per intuire che con una vittoria il Lecce aggancerebbe gli odierni avversari. In un match dalle quote nel complesso equilibrate il segno “1” presenta un leggero vantaggio nei confronti degli altri due: vale 2.62 per Cplay, 2,60 per Eurobet e Bwin. Peraltro il giallorossi hanno conquistato in casa ben 12 dei 16 punti all’attivo ma il Genoa nelle ultime 4 trasferte ha fatto registrare 3 vittorie e un pareggio.

Vale la pena evidenziare un dato statistico interessante che riguarda i liguri ma che potrebbe risultare utile per individuare un pronostico. Da ben 9 partite consecutive il Genoa non fa registrare il segno “1” ne? al 45’ ne? al 90’, il che significa che da 9 partite complessive i rossoblu? non chiudono in vantaggio il primo tempo e non vincono in casa ma, soprattutto, non sono sotto nel risultato al riposo e non perdono in trasferta. Un dato che puo? avere una doppia interpretazione: la striscia continuera? (niente “1” anche stavolta) oppure si interrompera? (spunta finalmente l’1)? Ognuno puo? valutare, anche separatamente (al 45’ e/o al 90’), come meglio ritiene opportuno.