Roma-Lazio, chi vince il derby? Ecco pronostico e quote

Per chiudere in bellezza il girone di andata il calendario ha pensato bene di proporre il derby della Capitale (che, per l’occasione, torna anche in notturna).

Derby da Goal? Cosa dicono le quote

Il cammino di Roma e Lazio è stato per lungo tempo diverso (lo dimostrano i punti in classifica) ma nelle ultime quattro giornate è risultato pressoché identico. Due vittorie intervallate da una sconfitta a cui ha fatto seguito un pareggio nel match di fine 2024 (contro il Milan i giallorossi, contro l’Atalanta i biancocelesti). Anche sotto il profilo di alcuni esiti i dati sono complessivamente opposti (con 10 su 18, anche se solo 3 su 9 in casa, la Roma predilige l’Under 2,5 mentre la Lazio con 14 su 18, di cui 6 su 9 in trasferta, è regina dell’Over 2,5) ma nelle ultime 4 esibizioni in campionato tutto è risultato uguale visto che entrambe hanno fatto registrare 2 Under 2,5 e 2 Over 2,5 (a cui vanno aggiunti 2 Goal e 2 NoGoal ciascuna).

Un dato è invece molto simile tra le due cugine della Capitale e riguarda i primi 45’ minuti di gioco nei quali la Roma, in casa, ha fatto registrare soltanto una volta il “Goal primo tempo” (1-1 all’intervallo con il Lecce) mentre la Lazio, in trasferta, questo particolare esito non lo ha ancora mai visto.

L’ultima curiosità statistica riguarda i risultati esatti. Tra quelli più comuni alla Roma, in casa, manca ancora il 2-0 e il 3-1, proprio gli stessi che in trasferta la Lazio ancora non ha mai centrato. In un derby, soprattutto quello capitolino, tutto può accadere e allora piuttosto che sbilanciarsi sull’1X2 potrebbe essere il caso di guardare in direzione del “Goal”, esito probabile in questa occasione anche per le quote. Vale 1.71 per Cplay e Begamestar, 1.70 per Zona Gioco e 1.65 per Planetwin.