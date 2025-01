EFL Cup, Arsenal-Newcastle: il pronostico della semifinale d'andata

Comparazione Quote: esito Goal

I “Gunners” sono arrivati a questo appuntamento facendo fuori, nell’ordine, Bolton, Preston e Crystal Palace mentre il cammino delle “Magpies” è stato di sicuro più complesso visto che hanno incontrato (e battuto) Wimbledon, Chelsea e Brentford. In Premier i londinesi sono più avanti di cinque lunghezze con Tonali e compagni che, dopo aver messo insieme soltanto due punti in quattro partite, hanno recuperato punti e posizioni grazie ad una striscia di 5 vittorie consecutive. Fin qui l’Arsenal ha realizzato più reti (39 contro 34) e ne ha subìte meno (18 contro 22) ma le differenze non sono eccessive. E, visto che si parla di campionato, è doveroso ricordare che le due squadre si sono già incontrate (era il 2 di novembre) e a St. James’ Park finì 1-0 per i padroni di casa. Da allora la formazione guidata da Arteta è sempre andata a segno (ad eccezione dello 0-0 con l’Everton di metà dicembre) mentre il Newcastle non ha bucato la porta avversaria soltanto nello 0-2 casalingo con il West Ham di un paio di turni dopo. In questa partita d'andata ci si gioca una fetta di finale ed entrambe saranno motivate a segnare. Se poi di fronte ci sono due squadre abituate a farlo (anche e soprattutto negli ultimi tempi) allora, a parte l’1 che si lascia preferire, è il “Goal” l’esito che sembra poter meritare le maggiori attenzioni. Questa opzione vale 1.66 per Cplay, 1.63 per Bwin e BetFlag, 1.62 per William Hill.