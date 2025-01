Pronostico Tottenham-Liverpool, quote e precedenti dicono...

Comparazione quote: segno 2

Un match che è già andato in scena poco prima di Natale scorso e che, in quella occasione, si rivelò un vero disastro per gli “Spurs” battuti in casa dai “Reds” con il punteggio di 6-3. Un ko che è stato il primo di un poker di gare disputate dai londinesi senza vincere. Subito dopo sono infatti arrivate due sconfitte (Nottingham prima e Newcastle poi) intervallate dal pareggio casalingo per 2-2 contro i Wolves. Un rendimento che, confrontato con quello del Liverpool, sembra lasciare poche speranze. Salah e compagni, infatti, guidano con ampio margine la classifica della Premier ma, soprattutto, non perdono in tutte le competizioni da ben 24 gare consecutive nell’arco delle quali hanno collezionato 4 pareggi e 20 vittorie. Se poi si aggiunge che dall’inizio di questa stagione ad oggi, 25 partite fa, ha perso soltanto una volta contro il Nottingham Forest ecco che il quadro risulta completo. Anzi, per completarlo a dovere, manca il riferimento alle reti. Sono 47 quelle messe a segno in Premier dai “Reds” e sono 42 quelle invece realizzate dagli “Spurs” ma sono soltanto 19 quelle subìte dal Liverpool contro le 30 incassate dal Tottenham.

Nel calcio tutto può succedere ma, se si vuole prendere in considerazione i fatti, dopo il “2” prenatalizio potrebbe arrivare di nuovo il “2”. Magari di inizio anno nuovo. Su Cplay il 2 dei Reds paga 1.66, 1.65 l'offerta di Snai e 1.63 quella di William Hill. La vittoria del Tottenham, invece, si gioca a 4 su Zona Gioco, 3.90 su Planetwin e 3.85 su BetFlag.