Pronostico Dortmund-Leverkusen, un super anticipo di Bundesliga

In Bundesliga , dopo la pausa, si riparte con un anticipo di gran lusso. Il Dortmund , quinto in condominio con Mainz e Werder, riceve il Leverkusen , secondo con 4 lunghezze di ritardo dal Bayern capolista, che si presenta a questo appuntamento con una striscia di risultati positivi che dura da tredici incontri di campionato consecutivi.

Show al Signal Iduna Park

I gialloneri e le “Aspirine” sono regine del “Goal” (soprattutto) visto che in 15 giornate ne hanno messi insieme, rispettivamente, 12 e 13 ma hanno estrema confidenza anche con l’Over 2,5 (10 all’attivo i BVB, 11 il Leverkusen). Due esiti che potrebbero farsi vedere anche nel match di stasera. Una simile "combo" vale 1.75 per i bookmaker Cplay e Begamestar, 1.65 per Eurobet.