Pronostico Lazio-Como, occhio al possibile risultato esatto

Vince la Lazio 2-1? Ecco le quote

La formazione di Baroni è reduce dalla sconfitta nel derby contro la Roma e, prima ancora, aveva pareggiato (1-1) contro l’Atalanta. Il Como viene da due vittorie interne consecutive (battuta prima la Roma e poi il Lecce) con in mezzo il ko di San Siro contro l’Inter. La Lazio vanta 33 reti all’attivo ma anche 27 al passivo mentre l’attacco di Fabregas è fermo a quota 20 reti realizzate contro le 30 subìte. E, a proposito di reti, vale la pena anche aggiungere che Dia e compagni nell’arco dell’intero girone di andata, hanno collezionato 12 esiti “Goal” (di cui 6 in casa) e la bellezza di 14 “Over 2,5” (di cui 8 in casa). Il Como, da parte sua, risponde con 1’ esiti “Goal” (di cui 5 in trasferta) e soli 7 “Over 2,5” (di cui, però, 4 lontano da casa). Sempre in tema di reti e dati statistici, con le quote che assegnano i favori del pronostico al segno “1” (a 1.92 su Cplay e Begamestar, 1.88 su Bwin), è doveroso aggiungere che la Lazio, finora, non ha mai vinto all’Olimpico per 2-1 e il Como non ha ancora mai perso in trasferta con questo risultato. Per la cronaca, il 2-1 è quotato a 9 da Cplay, a 8.50 da Bet365 e a 8 da William Hill.