Real Madrid o Barcellona, chi vince la Supercoppa di Spagna? L'analisi dei bookmaker

Domenica, alle 20 in Italia, Real Madrid e Barcellona si daranno battaglia per contendersi la Supercoppa di Spagna . Spettacolo assicurato come tradizione vuole, basti pensare che nell'ultimo precedente (26 ottobre) si sono visti quattro gol, tutti di marca blaugrana, vittoriosi per 4-0 al Bernabeu .

Quote equilibrate, ok il Goal per le quote

Quello però era tutto un altro Barça, che da novembre in poi si è letteralmente smarrito tanto da scivolare dal primo al terzo posto in classifica. Negli appuntamenti importanti però le grandi squadre rispondono spesso presente: il Barcellona in semifinale ha battuto 2-0 l'Athletic Bilbao, un osso duro, mentre il Real ha eliminato il Maiorca calando il tris: 3-0, segnando però due gol oltre il 90'.

Per le quote i Blancos di Ancelotti si prenderanno la rivincita in questa seconda edizione stagionale del Clasico: il segno 1 al 90' è proposto a 2.33 da Cplay, a 2.27 da Betsson e a 2.25 da Bet365. Il 2 del Barcellona vale 2.67 per Begamestar, 2.75 per Eurobet e 2.85 per Snai. Sul Goal i bookie hanno pochi dubbi tanto che l'offerta (media) si attesta sull'1.40. Per chi punta ad una quota più sostanziosa, il consiglio verte sul Multigol 3-4: a 2.14 su Cplay e StarYes, 2.25 su Eurobet.