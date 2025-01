Pronostico Milan-Cagliari, la "tentazione" che vale quota 2.30

Il sabato di Serie A si chiude con la sfida del Meazza tra Milan e Cagliari . A guardare le quote sembrerebbe una partita senza storia ma anche in questo caso, forse ancora di più, vale la pena accennare a quanto accaduto in Arabia sul fronte della Supercoppa .

Quota elevata per...

I rossoneri, infatti, dopo aver battuto in semifinale (e in rimonta) la Juventus hanno fatto lo stesso contro l’Inter portandosi a casa un trofeo che, alla vigilia, probabilmente nessuno pensava potessero conquistare. L’euforia del risultato potrebbe condizionare questa gara contro una formazione, quella sarda, che lotta per non retrocedere e che ha disperato bisogno di punti.

Potrebbe condizionarla in senso positivo qualora la conquista della Supercoppa abbia restituito al Milan la consapevolezza dei propri mezzi e delle proprie possibilità. Ma potrebbe anche condizionarla in senso opposto se i rossoneri dovessero affrontare con troppa leggerezza un Cagliari disposto a tutto. Di sicuro la gara dei sardi sarà accorta e, in quest’ottica, oltre al segno “1” (ma anche in alternativa visto il premio contenuto associato a questo segno) potrebbe intrigare l’Under 2,5 dalla quota molto più elevata: pari a 2.30 optanto per il bookmaker Cplay e Begamestar,.2.20 invece per Bwin e BetFlag.