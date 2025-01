Atalanta-Juventus, una sfida tra deluse

La Serie A cala il tris... di recuperi . Tra le gare in programma spicca Atalanta-Juventus , in programma martedì sera al Gewiss Stadium. Una sfida tra deluse causa Supercoppa : per entrambe avventura al capolinea in semifinale. Prima e dopo quell'impegno, le due squadre hanno pareggiato due partite in campionato, rallentando la marcia verso i rispettivi obiettivi che sono Scudetto e Champions .

Gol segnati e tiri totali: meglio la Dea

Come riportano le statistiche di Lottomatica.Sport in questo video, la Dea non batte in casa la Juventus dal 18 aprile 2021. Da lì in poi, sempre a Bergamo, tre vittorie bianconere (due delle quali in Coppa Italia) più due pareggi. Già, i pareggi. Il 2-2 nel derby è stato il 12° in campionato per Thiago Motta (espulso al pari di Vanoli durante la stracittadina) che al Gewiss proverà ad allungare l'imbattibilità della sua Signora. Curioso come il risultato di 2-2 (insieme allo 0-0) sia il più gradito alla Juve, 2-2 che invece non figura nel ruolino di marcia dell'Atalanta. Non solo, davanti al suo pubblico la squadra di Gasperini deve ancora fare conoscenza con il pareggio: lo score recita sette vittorie e una sconfitta, contro il Como.

Gol segnati e tiri totali: in entrambe le classifiche l'Atalanta è davanti alla Juve, che pur faticando a far sue le partite va a segno da nove incontri consecutivi. Zaniolo e compagni con lo 0-0 di Udine hanno invece interrotto una striscia di 15 gare con almeno un gol segnato. Anche per questo, la Dea vuole riprendere a correre: Inter e Napoli vanno forte.

