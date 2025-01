Pronostico Atalanta-Juventus, a proposito di "X"...

Quante reti al Gewiss? Il parere dei bookie

Se però nella casella delle sconfitte è presente ancora lo zero bisogna allo stesso modo evidenziare come in quella dei pareggi l’undici di Thiago Motta proponga un “dodici” al quale nessuna delle altre squadre si avvicina neanche lontanamente. Una situazione che permette di tirar fuori l’ultimo altro zero che possa interessare, ovvero quello dell’Atalanta in casa dove, finora, non ha mai diviso la posta con nessuno (per la “Dea” al Gewiss Stadium finora sette vittorie e una sconfitta). La formazione allenata da Gasperini ha realizzato la bellezza di 43 reti subendone 20 mentre quella juventina di reti ne ha messe a segno 31 incassandone soltanto 16 (terza miglior difesa dopo Napoli e Inter). Detto che la Juventus viene da sei esiti “Goal” consecutivi (può essere utile saperlo) l’altro dato statistico interessante riguarda ancora i pareggi. L’Atalanta nelle 7 volte che al 45’ era sul risultato di parità soltanto in due occasioni ha fatto registrare l’X anche al 90’ mentre i bianconeri, al contrario, nelle 9 volte in cui sono andati al riposo con un segno “X” soltanto due volte lo hanno cambiato a fine match. Le difese, abbiamo visto, hanno un certo... peso e allora chissà, potrebbe anche starci l’Under 2,5. Un'opzione possibile anche secondo i bookmaker: quota 1.60 su Cplay, Betsson e Zona Gioco.