Pronostico Ipswich-Brighton, ecco due opzioni da tenere d'occhio

Il Brighton, nonostante sia la formazione con il maggior numero di risultati di parità all’attivo (ben 10) può contare su un discreto attacco (30 le reti fin qui messe a segno) ma su una difesa non proprio attentissima (29 reti incassate). Numeri diversi da quelli dell’Ipswich che in 20 partite ha realizzato 20 reti subendone 35. Opposti anche i dati relativi all’Under/Over 2,5 poiché i “Tractor Boys” hanno 11 Under 2,5 all’attivo (di cui 7 in casa) mentre i “Seagulls” sono più portati all’Over 2,5 visto che ne hanno messi insieme, fin qui, 13 (di cui 7 in trasferta). Sui “Goal” c’è invece corrispondenza poiché entrambe le squadre, anche se il Brighton ne ha collezionato qualcuno in più (16 contro 12) ne hanno fatti contare più dei “NoGoal”. Nonostante l’Ipswich all’ultima in casa abbia battuto il Chelsea (2-0) per le quote è il “2” il segno favorito: quota 2.00 su Cplay, 1.98 su Bwin e 1.95 su William Hill. Se qualcuno la pensa diversamente e vuol concedere un pizzico di fiducia ai padroni di casa allora è forse proprio il “Goal” l’esito verso cui si può provare a guardare. Vale 1.62 per Cplay, 1.57 per Lottomatica e Planetwin.