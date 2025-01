Atalanta-Napoli, sfida Scudetto al Gewiss Stadium

I risultati dei recuperi della 19esima giornata di Serie A sono stati favorevoli al Napoli che ha mantenuto il primo posto della classifica in solitaria con tre punti di vantaggio sull’Inter e quattro sull’ Atalanta . Proprio gli orobici, imbattuti in casa da otto partite, sono i prossimi avversari degli azzurri nel big match della 21esima giornata. Come riportano le statistiche di Lottomatica.Sport , le due squadre si presentano alla partita con animi contrastanti: il Napoli lanciatissimo con 5 vittorie consecutive, ma orfano di Kvaratskhelia ceduto al PSG; l’Atalanta in difficoltà con tre pareggi nelle ultime tre partite, ma che ha ritrovato il suo bomber Retegui , in gol nel recupero con la Juventus dopo un digiuno di quasi due mesi.

Il pareggio grande assente

L’Atalanta è, dopo l’Inter, la squadra che segna di più in Serie A con 44 gol. Per contro, il Napoli è la miglior difesa della Serie A con solo 12 gol incassati e ha una striscia aperta di 309 minuti (recuperi esclusi) senza subire reti. C’è da dire però, che all’andata il match terminò con il punteggio di 0-3 per i bergamaschi e quelle tre reti rappresentano il 25% dei gol subiti dal Napoli in tutto il campionato. In totale sono 107 precedenti in Serie A tra le due squadre, con una prevalenza dei partenopei per 48 vittorie a 14, mentre 28 sono stati i pareggi. Proprio il risultato di parità è il grande assente degli ultimi anni, nelle sfide tra queste due squadre. Atalanta e Napoli non pareggiano in campionato da undici partite, frangente nel quale le due squadre hanno ottenuto cinque vittorie a testa. L’ultimo pareggio risale al 30 ottobre 2019, un 2-2 con reti di Maksimovic e Milik per i partenopei, Freuler e Ilicic per gli orobici.

