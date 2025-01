Pronostico Juve-Milan, a chi l'Oscar del Migliore in campo? Ecco chi "votano" i bookie

Nell’ambito della 21ª giornata di Serie A non passa certo inosservata una grande classica del calcio italiano: Juventus-Milan . Una sfida che può essere considerata una sorta di “rivincita” del match andato in scena in Supercoppa lo scorso 3 gennaio, vinto 2-1 in rimonta dai rossoneri .

Parità al riposo? Quanto vale per i bookmaker

Da sottolineare come la sfida andata in scena in Arabia Saudita abbia messo fine a una serie di sette Under 2,5 consecutivi (in Serie A) negli scontri diretti ufficiali tra le due formazioni. Un esito che convince di più gli esperti rispetto all’Over: massimo due reti in partita sono offerte a 1.68 da Cplay e Begamestar, a 1.63 invece da Bwin. Un’altra opzione da tenere d’occhio è l’X primo tempo, che i rossoneri hanno fatto registrare nelle ultime sei giornate di campionato. Un mercato reperibile a 2.08 su Cplay, a 2.05 su Bet365 e a 1.95 su Bwin.

Var e MVP: le quote

Chi vince Juve-Milan? Per le quote il pronostico sorride ai bianconeri, un cui successo vale 2.22 per Cplay, 2.20 per William Hill e 2.15 per Bet365. |l blitz rossonero paga 3.50 volte la posta su Snai, Eurobet e Lottomatica. Il feeling della Juve con il segno X non è certo un mistero, per un pari allo Stadium le quote vanno dal 3.10 di Sisal fino al 3.25 di Betsson, passando per il 3.15 di GoldBet. Tra le altre opzioni disponibili, il Var è dato a 3 mentre per quanto concerne il"Miglior giocatore in campo" è corsa a tre per i bookie: Vlahovic in prima fila a quota 5, seguono Yildiz e Leao a 6.