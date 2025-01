Pronostico Atalanta-Napoli, che sfida tra Gasperini e Conte

Il recupero di qualche giorno fa contro la Juventus (1-1) ha fatto saltare la possibilità di aggancio in vetta al Napoli . L’ Atalanta , in campionato, ha messo in fila tre pareggi consecutivi e così non solo è saltato il primato in classifica ma anche l’opportunità di tornarci a seguito di uno scontro diretto che il calendario ha fatto sbucare alla 2ª giornata di ritorno.

Comparazione quote: esito X primo tempo

La sfida contro il Napoli di questa sera mantiene però intatto tutto il suo fascino con una posta in palio altissima e con l’Inter alla finestra sperando che il risultato possa essergli favorevole. Riepilogando la capolista al momento ha 4 lunghezze di vantaggio sulla Dea, vanta la miglior difesa del torneo (solo 12 le reti subìte contro le 21 invece incassate dai bergamaschi) mentre l’undici di Gasperini è più avanti rispetto a quello di Conte in fatto di reti realizzate (44, ovvero il secondo miglior attacco, contro 32).

Se si guarda ai numeri relativi ad alcuni dei principali esiti di scommessa si può con un colpo d’occhio notare una grande diversità. Anzi siamo praticamente all’opposto. L’Atalanta ha all’attivo molti più Over 2,5 (12 di cui 7 in casa) che Under 2,5 (8) mentre per il Napoli ci sono 11 Under 2,5 (di cui 5 in trasferta) e 9 Over 2,5. I “Goal” per i nerazzurri sono 12 (di cui 8 in casa contro un solo “NoGoal” al Gewiss Stadium) mentre i partenopei hanno la bellezza di 15 “NoGoal” all’attivo (7 in trasferta) contro 5 soli “Goal”.

Su un dato però esiste una certa convergenza e, forse, potrebbe anche essere quello più adatto ad essere preso in considerazione. Alla fine del primo tempo l’Atalanta è andata al riposo con un risultato di parità 8 volte mentre il Napoli ha fatto lo stesso una volta in più (9). E allora chissà che, ancora una volta, non ci scappi l’X al 45’. Un'opzione offerta a 2.08 da Cplay e Begamestar, a 1.95 da Bwin.