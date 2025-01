Messina-Crotone, posticipo da brividi: ecco il pronostico

Stasera è anche la giornata della Serie C e le luci dei riflettori vanno puntate sul girone C dove il Messina ospita un Crotone impegnato a staccare un biglietto per i playoff promozione .

Per le quote c'è un netto favorito

I siciliani sono invece pienamente invischiati nella lotta per non retrocedere e all’ultima uscita sono riusciti ad andare a vincere sul campo del fanalino di coda Taranto. In precedenza, però, il Messina aveva infilato una striscia di quattro ko di fila che non depone certo a suo favore. Il Crotone in trasferta ha messo insieme poco più della metà dei suoi punti (19 su 36) ma, soprattutto, vanta il miglior attacco del campionato (45 le reti finora realizzate). Il Messina, all’opposto, ha la seconda peggior difesa (36 reti subìte) per cui, in sede di previsione il “2” sembra un segno quasi obbligato: quota 1.58 su Cplay, Netwin e Betsson.