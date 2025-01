Bologna-Borussia Dortmund, migliori quote e pronostico

Tedeschi favoriti

Il Bologna, dopo sei partite, avendo pareggiato all’esordio in casa contro lo Shakthar e avendo chiuso a reti inviolate l’ultimo match a Lisbona contro il Benfica, ha messo insieme soltanto due punti e riceve stasera il Dortmund che, al contrario, di punti al momento ne ha dodici e occupa il nono posto.

Per il Bologna l’avventura è praticamente al termine mentre i BVB intravedono addirittura la possibiità di arrivare tra i primi otto che significherebbe saltare i sedicesimi approdando direttamente al turno successivo. I gialloneri hanno perso due partite (contro Real Madrid prima e contro Barcellona poi) vincendo le quattro rimanenti. Sono 19 le reti messe a segno dai tedeschi contro le 9 subìte mentre gli emiliani hanno realizzato soltanto una rete in questa manifestazione incassandone 7. Un match di Champions merita di essere vinto a prescindere (e sicuramente il Bologna farà di tutto per riuscire nell’impresa) ma la classifica ha il suo peso per cui è facile immaginare che il Dortmund avrà qualche motivo in più per cercare di fare propria l’intera posta in palio.

Il segno “2” appare alla fine il più probabile e sembra poter meritare più di una semplice attenzione. La vittoria dei tedeschi è quotata a 2.18 da Cplay, a 2.14 da Zona Gioco e a 2.10 da Snai.