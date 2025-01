Champions League, il pronostico di Sparta Praga-Inter

Per le quote il "2" non è in discussione

In campo ci saranno Inter e Milan con i nerazzurri in trasferta a Praga e i rossoneri in casa contro il Girona. Due sfide che, vista la classifica, rendono ancora più consistenti le chances di successo delle due milanesi. L’Inter (quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta con 7 reti realizzate e soltanto una subìta) si trova già in una posizione favorevole. Va a far visita ad uno Sparta che, al contrario, ha vinto soltanto all’esordio pareggiando poi il match successivo e rimediando quattro ko nelle ultime quattro esibizioni. In totale... quattro punti per l’undici ceco con 7 reti realizzate (come l’Inter) ma la bellezza di 18 reti incassate (una delle peggiori difese di questo torneo). Come se non bastasse in Repubblica Ceca il campionato è fermo da metà dicembre (ripartirà ai primi di febbraio) e così, anche sotto questo profilo, la squadra di Inzaghi vede aumentare le chances di successo. Attenzione, però, a non sottovalutare gli avversari. La formazione di Praga, per non restare inattiva, ha disputato di recente un paio di amichevoli battendo prima il Malmoe e poi il Bodo/Glimt (due compagini che hanno vinto i loro campionati, rispettivamente, in Svezia e Norvegia). L’Inter, nonostante tutto, sembra superiore e il “2”, anche per le quote, non sembra in discussione: vale 1.36 per Cplay, 1.34 per Zona Gioco e 1.33 per Bet365.