Pronostico Psg-Manchester City, sfida da brividi al Parco dei Principi

Sia i parigini che gli inglesi hanno fatto registrare un ruolino di marcia a dir poco mediocre. Due vittorie, due pareggi e due sconfitte (per mano di Sporting e Juventus) che messe insieme al pareggio con il Feyenoord portano ad un solo punto conquistato nelle ultime tre esibizioni europee da Pep Guardiola. Ancora peggio ha fatto il Saint Germain che di partite ne ha perse addirittura tre (Arsenal, Atletico Madrid e Bayern) pareggiandone una e vincendo le due rimanenti. I conti a questo punto sono presto fatti (7 punti per il Psg, 8 per il City) e confermano la precaria posizione di classifica di entrambe le squadre.

Una posizione che potrebbe essere ancora peggiore dopo la super sfida da brividi di stasera. Chi perde, infatti, potrebbe anche rischiare di restar fuori dalla competizione con grande anticipo e il pareggio potrebbe anche essere peggio visto che il rischio eliminazione diventerebbe enorme sia per gli uni che per gli altri. Con queste premesse andare a rete diventa un obbligo e di conseguenza, a prescindere da come andrà a finire, il “Goal” sembra l’esito più probabile: per questa opzione l'offerta di Cplay è pari a 1.44 (contro il 2.60 previsto per il No Goal)mentre si scende a 1.41 su Zona Gioco (No Goal a 2.66) e a 1.40 su Planetwin (o Goal a 2.75).