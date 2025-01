Pronostico Lazio-Real Sociedad, le statistiche dei baschi suggeriscono...

Massimo due reti all'Olimpico? Quanto vale per i bookie

La Real Sociedad in campionato è regina degli “Under 2,5” (ne ha collezionati 16 in 20 giornate) e, anche se in Europa qualche “Over 2,5” in più lo ha fatto vedere, stasera nell’aria sembra esserci l’Under 2,5 (in questa competizione la Lazio ha subìto soltanto 3 reti). Quanto vale questo esito per i bookmaker? Cplay banca massimo due reti totali nel match a quota 1.58, al pari di Netwin. Su Bwin si scende, anche se di poco, a 1.55.

Pronostico Eintracht-Ferencvaros

Un’altra formazione che sembra già intravedere gli ottavi è l’Eintracht. I tedeschi sono a quota 13 punti e ricevono il Ferencvaros che ha vinto 3 partite ma contro avversari non proprio irresistibili. Il segno “1” ci sta e sembra poter meritare fiducia: vale 1.53 per Cplay, 1.50 per Snai e 1.48 per Planetwin.